Президент «Наполи» готов уволить Гаттузо - Советский спорт
ФутболХоккейФигурное катаниеБокс/ММАБиатлонБаскетболТеннис...
НовостиLife & StyleССРСтавкиДевушка дняСпорт и бизнес
BMX/маунтинбайкАвто/МотоАкадемическая гребляБаскетболБейсболБиатлонБобслейБоксВелошоссеВодное полоВолейболВольная борьбаГандболГольфГорнолыжный спортГреко-римская борьбаДзюдоКаратеКерлингКиберспортКонный спортКонькобежный спортЛегкая атлетикаЛыжный спортММАНастольный теннисОлимпиадаПаралимпиадаПарусный спортПлаваниеПляжный футболПрыжки в водуПрыжки с трамплинаРегбиСамбоСанный спортСинхронное плаваниеСкелетонСноубордСовременное пятиборьеСпортивная гимнастикаСтрельбаСумоТеннисТхэквондоТяжелая атлетикаУниверсиадаФехтованиеФигурное катаниеФормула-1ФристайлФутболФутбол американскийФутзалХоккейХоккей с мячомХудожественная гимнастикаШахматыШорт-трекЭкстремальныеЮношеские игры
Матч-центр: вчера сегодня завтра
19 января 2020 12:40ФутболНечаев Юрий

Президент «Наполи» готов уволить Гаттузо

Руководителя клуба не устраивает игра команды под руководством нового главного тренера.

Президент «Наполи» Аурелио Де Лаурентис задумался об увольнении главного тренера команды Дженнаро Гаттузо.

Как сообщает La Gazzetta dello Sport, Де Лаурентис очень зол из-за неудач команды. В последних пяти матчах неаполитанцы потерпели четыре поражения.

По информации источника, президент «Наполи» готов вернуть в клуб Карло Анчелотти, уволенного 11 декабря и сейчас возглавляющего английский «Эвертон».

Напомним, вчера неаполитанцы на своем поле уступили «Фиорентине» со счетом 0:2 в матче 20-го тура чемпионата Италии. После этого поражения команда Гаттузо расположилась на 12-й строчке в турнирной таблице, имея в активе 24 очка.

В следующем туре «Наполи» на своем поле примет «Ювентус» 26 января.

Счастливая Япония. Емельяненко нокаутировал Джексона с одного удара (видео) Российский тяжеловес Федор Емельяненко на турнире Bellator в Японии победил нокаутом американца Куинтона Джексона. 29.12.2019 10:00 ММА Усачев Владислав
Еще по теме:
Андрей Орловский: Мне кажется, Емельяненко ненастоящий, фейковый Зулузиньо: Реванш против Емельяненко был бы честью для меня Тактаров – о победе Емельяненко: Федор о защите вообще не думал, так себя вести может Макгрегор
С такой Россией даже Джокович не справился. Мы – в полуфинале Кубка Дэвиса Карен Хачанов и Андрей Рублев, отыграв три матчбола на тай-брейке решающей партии парного матча, нанесли поражение команде Сербии. С самим Новаком Джоковичем во главе! 22.11.2019 20:00 Теннис Мысин Николай
Медведев – лучший по победам. Сезон-2019 в цифрах и фактах В ожидании нового сезона, «Советский спорт» подводит итоги прошедшего. Мы собрали главные цифры и факты 2019 года. 04.12.2019 10:30 Теннис Мысин Николай
Отмучились… Россиянки – лишь 11-е в эстафете Женская сборная России провалила эстафету в Рупольдинге. При хорошей стрельбе (всего шесть доппатронов), наша четверка не попала в топ-10. Причина – отсутствие скорости. У всех без исключения спортсменок. 17.01.2020 19:30 Биатлон Мысин Николай
Еще по теме:
Сергей Белозеров: Рассчитывали, что поборемся за бронзовую медаль Александр Логинов: Моего одного точного выстрела не хватило, чтобы мы оказались в тройке Сборная России стала четвертой в мужской эстафете на этапе Кубка мира
Лучший боксер, бой и нокаут. Все герои бокса в прошедшем году «Советский спорт» подвел итоги бокса в 2019 году и называет имена главных героев предыдущих 12 месяцев. 07.01.2020 12:30 Бокс Усачев Владислав
Рублев – бесценен. Россия повела в матче с Испанией и почти обеспечила выход в плей-офф Андрей Рублев в сложнейшем матче, на тай-брейке третьей партии, вырвал победу у 9-й ракетки планеты Роберто Баутиста-Агута. И почти гарантировал нашей команде путевку в четвертьфинал. 19.11.2019 23:00 Теннис Мысин Николай
Премьер-лиги министр. Колонка главного редактора В четверг страна узнала двух новых премьер-министров: в Думе проголосовали за Мишустина, в РПЛ – за Прядкина. Если первый будет отвечать за всю экономику страны, то второй – продолжит быть, по сути, министром футбольного хозяйства. 16.01.2020 20:00 Футбол Яременко Николай
А ведь Загитова вполне могла бы попасть на ЧЕ. ФФККР утвердила состав сборной Названы имена фигуристов, которые будут представлять Россию на чемпионате Европы в Австрии 22-25 января. 29.12.2019 13:00 Фигурное катание Тигай Лев
Конкурс красоты на матче звезд – что может быть лучше НХЛ объявила программу Мастер-шоу Матча звезд-2020, который пройдет 25 января в Сент-Луисе. 16.01.2020 15:30 Хоккей Славин Виталий
Шоу Макгрегора. Конор в одну калитку избил Дональда Серроне (видео) Ирландцу потребовалось всего 40 секунд, чтобы размазать легенду ММА. 19.01.2020 09:27 ММА Ващенко Сергей
Новости
14:02 Лыжный спорт Непряева заняла второе место в гонке преследования на этапе Кубка мира в Чехии
13:50 Футбол «Ньюкасл» может арендовать полузащитника «Интера»
13:48 ММА Абдулманап Нурмагомедов: Реванш с Макгрегором нам абсолютно не интересен
13:38 ММА Рамазан Эмеев: Сейчас рано говорить о реванше Макгрегора с Хабибом
13:33 Хоккей Барри Троц: На мой взгляд, Овечкин - лучший снайпер в истории
13:28 Футбол «Севилье» интересен Весино
13:22 Футбол Черышев выйдет в основном составе «Валенсии» на матч против «Мальорки»
13:12 Футбол Оле-Гуннар Сульшер: «Ливерпуль» может оформить требл в этом сезоне
13:09 Футбол Гаттузо - о поражении от «Фиорентины»: Думал, «Наполи» порадует хорошей игрой, но парни подвели меня
13:01 Хоккей Дмитрий Квартальнов: Не будем зацикливаться на победе в «регулярке»
12:55 Футбол Холанд - о своем дебюте за «Боруссию»: Хороший был день, я просто счастлив
12:51 Теннис Джон Макинрой: Фаворитом на Australian Open будет Джокович
12:40 Футбол Президент «Наполи» готов уволить Гаттузо
12:24 Футбол Симеоне - о поражении от «Эйбара»: Подобное происходить не должно
12:10 Теннис Кудерметова поднялась на две позиции в обновленном рейтинге WTA
12:05 Хоккей Овечкин признан первой звездой дня в НХЛ
11:51 Футбол Кейн может приступить к тренировкам в марте
11:41 Футбол Марк-Андре тер Штеген: Надеемся, что Сетьен будет успешен в «Барселоне»
11:30 ММА Конор Макгрегор: Буду лучше подготовлен к матчу-реваншу с Хабибом
11:08 ММА Олег Тактаров: С самого начало мы увидели, как Макгрегор был нацелен на победу
Глава МВФ предрекла новую Великую депрессию
Автомобиль провалился под лёд в Хабаровском крае
Прогулка по льду, кандидат-преступник и «дорога в один конец»: итоги недели в Карелии
Отдам даром: о цене на землю под коммерческую недвижимость в Белгородской области
Всероссийский фестиваль студенческих театров пройдет в Таганроге
Марию Ласицкене не допустили на турнир в Глазго из-за вопросов по статусу
«Я проплакала весь фильм». В Москве прошла премьера картины про Льва Яшина
Валерий Газзаев прокомментировал информацию о рекомендациях WADA
Цена нашего покаяния. Россию отстранят от мирового спорта на 4 года?
О редакции Политика конфиденциальности Реклама на сайте Правовая информация Вакансии
© 2020 sovsport.ru яндекс.метрика