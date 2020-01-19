Президент «Наполи» готов уволить Гаттузо Руководителя клуба не устраивает игра команды под руководством нового главного тренера.

Президент «Наполи» Аурелио Де Лаурентис задумался об увольнении главного тренера команды Дженнаро Гаттузо.

Как сообщает La Gazzetta dello Sport, Де Лаурентис очень зол из-за неудач команды. В последних пяти матчах неаполитанцы потерпели четыре поражения.

По информации источника, президент «Наполи» готов вернуть в клуб Карло Анчелотти, уволенного 11 декабря и сейчас возглавляющего английский «Эвертон».

Напомним, вчера неаполитанцы на своем поле уступили «Фиорентине» со счетом 0:2 в матче 20-го тура чемпионата Италии. После этого поражения команда Гаттузо расположилась на 12-й строчке в турнирной таблице, имея в активе 24 очка.

В следующем туре «Наполи» на своем поле примет «Ювентус» 26 января.