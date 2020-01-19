Гаттузо - о поражении от «Фиорентины»: Думал, «Наполи» порадует хорошей игрой, но парни подвели меня Неаполитанцы потерпели третье поражение подряд в чемпионате Италии.

Главный тренер «Наполи» Дженнаро Гаттузо прокомментировал поражение команды от «Фиорентины» в очередном туре серии А.

«Прежде всего мы должны извиниться перед болельщиками, так как наша игра была ужасной. Дальше падать некуда. Такое ощущение, что игроки «Наполи» впервые встретились на поле. Я думал, что сегодня «Наполи» порадует меня хорошей игрой, но парни подвели меня. Это был больше, чем шаг назад», - цитирует Гаттузо DAZN.

Напомним, вчера неаполитанцы на своем поле уступили «Фиорентине» со счетом 0:2 в матче 20-го тура чемпионата Италии. После этого поражения команда Гаттузо расположилась на 12-й строчке в турнирной таблице, имея в активе 24 очка.

В следующем туре «Наполи» на своем поле примет «Ювентус» 26 января.

Ранее сообщалось, что президент клуба Аурелио Де Лаурентис разочаровался в Гаттузо, готов отправить его в отставку и вновь пригласить на должность главного тренера Карло Анчелотти, уволенного 11 декабря и сейчас возглавляющего английский «Эвертон».