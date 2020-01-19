«Ньюкасл» может арендовать полузащитника «Интера» В этом сезоне Лазаро сыграл 11 матчей.

Полузащитник «Интера» Валентино Лазаро может переехать в АПЛ, сообщает Football Italia.

Отмечается, что 23-летним австрийцем интересуется «Ньюкасл», готовый взять футболиста в аренду до конца сезона за два миллиона евро с правом выкупа за 20 миллионов.

Ранее слухи связывали игрока с переходом в такие клубы, как «Вердер», «Дженоа», «Вест Хэм» и «Кальяри».

Напомним, Лазаро перешел в «Интер» в июле прошлого года из «Герты» за 22,4 миллиона евро, подписав с «нерадзурри» контракт на четыре года.

Однако 23-летнему австрийцу не удалось стать основным игроком команды. В 11 матчах он провел на поле 513 минут и отметился двумя результативными передачами.

Ранее Лазаро также выступал за «Ред Булл Зальцбург» и «Лиферинг» (оба – Австрия).