«Ньюкасл» может арендовать полузащитника «Интера»

Полузащитник «Интера» Валентино Лазаро может переехать в АПЛ, сообщает Football Italia.
Отмечается, что 23-летним австрийцем интересуется «Ньюкасл», готовый взять футболиста в аренду до конца сезона за два миллиона евро с правом выкупа за 20 миллионов.
Ранее слухи связывали игрока с переходом в такие клубы, как «Вердер», «Дженоа», «Вест Хэм» и «Кальяри».
Напомним, Лазаро перешел в «Интер» в июле прошлого года из «Герты» за 22,4 миллиона евро, подписав с «нерадзурри» контракт на четыре года.
Однако 23-летнему австрийцу не удалось стать основным игроком команды. В 11 матчах он провел на поле 513 минут и отметился двумя результативными передачами.
Ранее Лазаро также выступал за «Ред Булл Зальцбург» и «Лиферинг» (оба – Австрия).
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