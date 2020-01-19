Марко Ройс: Холанд оставляет хорошее впечатление и великолепно стартовал 19-летний нападающий оформил хет-трик в своем первом матче за дортмундский клуб.

Полузащитник дортмундской «Боруссии» Марко Ройс оценил дебют за клуб норвежского нападающего Эрлинга Холанда.

«Он отличается спокойствием, но при этом амбициозен. В свое время в матче с «Аугсбургом» также дебютировал Обамеянг. Если в случае с Эрлингом это станет столь же успешной историей, я буду только рад. Пока он оставляет хорошее впечатление и великолепно стартовал», - цитирует Ройса официальный сайт клуба.

Напомним, вчера норвежский нападающий провел первую игру в составе «Боруссии». В гостевой встрече 18-го тура чемпионата Германии против «Аугсбурга» Холанд вышел на замену на 56-й минуте и за отведенное ему время забил три гола. Дортмундцы одержали победу со счетом 5:3.

«Боруссия» набрала 33 очка и расположилась на четвертой строчке в турнирной таблице. От лидирующего «РБ Лейпциг» черно-желтые отстают на семь очков.

В следующем туре команда из Дортмунда на своем поле примет «Кельн». Встреча пройдет 24 января.