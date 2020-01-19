Александр Селихов: Все хорошо будет, самое сложное уже позади
Голкипер «Спартака» Александр Селихов рассказал, как проходит восстановление под руководством физиотерапевта красно-белых Дмитрия Миронова.
- Соскучился по игре? Конечно соскучился, поэтому сейчас с тренером по физподготовке делаем все возможное, чтобы как можно скорее вернуться в общую группу и делаем все, что нам прописали финские друзья, которые проводили операцию и составляли мне программу реабилитации.
Ну это футбольная жизнь, я не отчаивался, вверх нос, и все хорошо будет, будем работать. Самое сложное уже позади, сейчас набираем кондиции, физическую форму и силы, -
Напомним, что в сентябре прошлого года Селихов перенес операцию после рецидива травмы ахиллова сухожилия.
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