«Бернли» одержал волевую победу над «Лестером», Варди не реализовал пенальти - Советский спорт
ФутболХоккейФигурное катаниеБокс/ММАБиатлонБаскетболТеннис...
НовостиLife & StyleССРСтавкиДевушка дняСпорт и бизнес
BMX/маунтинбайкАвто/МотоАкадемическая гребляБаскетболБейсболБиатлонБобслейБоксВелошоссеВодное полоВолейболВольная борьбаГандболГольфГорнолыжный спортГреко-римская борьбаДзюдоКаратеКерлингКиберспортКонный спортКонькобежный спортЛегкая атлетикаЛыжный спортММАНастольный теннисОлимпиадаПаралимпиадаПарусный спортПлаваниеПляжный футболПрыжки в водуПрыжки с трамплинаРегбиСамбоСанный спортСинхронное плаваниеСкелетонСноубордСовременное пятиборьеСпортивная гимнастикаСтрельбаСумоТеннисТхэквондоТяжелая атлетикаУниверсиадаФехтованиеФигурное катаниеФормула-1ФристайлФутболФутбол американскийФутзалХоккейХоккей с мячомХудожественная гимнастикаШахматыШорт-трекЭкстремальныеЮношеские игры
Матч-центр: вчера сегодня завтра
19 января 2020 18:53Футбол

«Бернли» одержал волевую победу над «Лестером», Варди не реализовал пенальти

Футболисты «Лестера» проиграли «Бернли» в выездном матче 23-го тура чемпионата Англии.

Встреча прошла на стадионе «Терф Мур» и завершилась со счетом 2:1 в пользу хозяев поля в составе которых голами отметились Крис Вуд (56) и Эшли Вествуд (79). У гостей точным ударом отличился Харви Барнс (33-я минута).

Отметим, что на 68-й минуте нападающий «Лестера» Джейми Варди не смог реализовать 11-метровый.

После этой игры «Бернли», прервавший свою серию из четырех поражений подряд в чемпионате, с 27 очками поднялся на 14-е место в турнирной таблице АПЛ. «Лестер», потерпевший второе поражение кряду, с 45 очками и расположился на третьей строчке.

В следующем туре «Лестер» на своем поле сыграет против «Вест Хэма», а «Бернли» в гостях встретится с «Манчестер Юнайтед».

Шоу Макгрегора. Конор в одну калитку избил Дональда Серроне (видео) Ирландцу потребовалось всего 40 секунд, чтобы размазать легенду ММА. 19.01.2020 09:30 ММА Ващенко Сергей
Еще по теме:
Петр Ян: Серроне вышел не мотивированным, не заряженным Абдулманап Нурмагомедов: Реванш с Макгрегором нам абсолютно не интересен Рамазан Эмеев: Сейчас рано говорить о реванше Макгрегора с Хабибом
Александр Шлеменко: Хабиб оказался прав на счет Серроне Бывший чемпион Bellator в среднем весе Александр Шлеменко прокомментировал победу ирландца Конора Макгрегора над американцем Дональдом Серроне. 19.01.2020 10:00 ММА Усачев Владислав
«Я в шоке от такого отставания». Россиянки провели худшую гонку сезона Ни одна из россиянок не пробилась в топ-30 в женском спринте этапа в Рупольдинге. Лучшая из наших – Лариса Куклина – стала 36-й. Светлана Миронова не попала даже в гонку преследования. 15.01.2020 19:45 Биатлон Мысин Николай
Даниил Самсонов: В группе Тутберидзе сказали: «У нас двойные не прыгают» В мужском одиночном катании на III зимних юношеских Олимпийских играх россияне выиграли две медали: Андрей Мозалев – серебро, Даниил Самсонов – бронзу. 14.01.2020 19:00 Фигурное катание Волохов Юрий
Еще по теме:
Сборная России завоевала пять медалей в десятый день юношеских Олимпийских игр Россиянка Цыганова выиграла золото в скелетоне на юношеской Олимпиаде Балюкина завоевала бронзовую медаль юношеских Игр
Два титула и полуфинал сборной. Россияне шикарно начали новый сезон Начало нового сезона принесло России сразу два титула – отличились Андрей Рублев и Екатерина Александрова. А также уверенное выступление сборной в новом командном турнире – Кубке ATP. «Советский спорт» – о том, чем запомнились первые недели 2020 года. 12.01.2020 19:00 Теннис Мысин Николай
«Нам тлеть, а вам цвести». Ветераны отказались от Матча звезд В субботу и воскресенье новая «ВТБ-Арена» распахнет двери перед участниками Звездного уик-энда. 16.01.2020 21:15 Хоккей Трофименко Кирилл
Рой Джонс: Усик очень талантлив, но мне нравится Бивол Бывший абсолютный чемпион мира по боксу Рой Джонс рассказал о возможности проведения боя в России и назвал своих любимых боксеров. 13.01.2020 11:15 Бокс Усачев Владислав
Воздушный поцелуй от Экхофф. Норвежка выиграла гонку преследования  Лидер Кубка мира норвежка Тириль Экхофф упрочила свои позиции в общем зачете.  19.01.2020 15:37 Биатлон Чикирис Олег
Кучеров снова сделал дубль. «Тампа» разгромила «Виннипег» Обзор игрового дня в НХЛ. 18.01.2020 08:30 Хоккей Трофименко Кирилл
Дубль Каземиро сразил «Севилью». «Реал» на три очка оторвался от «Барсы» Команда Зинедина Зидана начала второй круг чемпионата ла лиги с домашней победы над «Севильей». Три очка «сливочным» принес бразильский опорник, оформивший дубль. 18.01.2020 20:15 Футбол Мощенко Захар
Новости
20:06 Хоккей Команда дивизиона Боброва выиграла Матч звезд КХЛ
19:59 Хоккей Александр Семин: Овечкин на Олимпиаду не поедет, это мое мнение
19:52 Биатлон Паулина Фиалкова: У меня нет никаких проблем в связи с тем, что Кузьмина закончила карьеру
19:52 Футбол Арсен Венгер: Душа «Арсенала» осталась на «Хайбери»
19:46 Олимпиада Сборная России завоевала пять медалей в десятый день юношеских Олимпийских игр
19:36 Биатлон Тириль Экхофф: Моя нынешняя форма - это полностью заслуга моего тренера
19:35 Лыжный спорт Юрий Бородавко: Для Непряевой и Большунова этап Кубка мира в Чехии получился очень удачным
19:22 Футбол «Бавария» на выезде разгромила «Герту»
19:18 Футбол «Интер» сыграл вничью с «Лечче» и не смог обойти «Ювентус» в турнирной таблице чемпионата Италии
19:07 Футбол «Ливерпуль» - «Манчестер Юнайтед». Стартовые составы команд
19:03 Хоккей Сборная дивизиона Чернышева обыграла в матче за третье место команду дивизиона Харламова
19:02 Футбол Стефано Пиоли: «Милан» вложил душу в победу над «Удинезе»
18:53 Футбол «Бернли» одержал волевую победу над «Лестером», Варди не реализовал пенальти
18:48 Лыжный спорт Елена Вяльбе: Большунов и Непряева должны удержать свои позиции и преумножить их
18:34 Олимпиада Россиянка Цыганова выиграла золото в скелетоне на юношеской Олимпиаде
18:29 Футбол Александр Селихов: Все хорошо будет, самое сложное уже позади
18:25 Биатлон Владимир Драчев: Мы все время в шаге от медалей, нам не хватает одного выстрела
18:24 Биатлон Александр Логинов: Со стрельбой на ноль можно было рассчитывать на медали
18:20 Олимпиада Балюкина завоевала бронзовую медаль юношеских Игр
18:13 Хоккей Команда Дивизиона Тарасова стала вторым финалистом Матча звезд КХЛ
30 января москвичи узнают, почему проекты реновации противоречат обещаниям мэра
Суд признал банкротом "Юго-Западную текстильную компанию" на Дону
Послание президента, 16 млрд на нацпроекты, профицитный бюджет
Дождь со снегом пообещали ростовчанам на следующей неделе
Свердловский Минтранс не нашел нарушений содержания дороги после 18 ДТП в один день
Вычеркнули из списков. Нашу звезду Ласицкене не пускают на соревнования
Полиция Испании задержала подозреваемых в организации договорных матчей
Ольга Богословская: Россия страдает из-за борьбы за власть между МОК и ВАДА
Колосков: WADA не сможет отстранить Россию от футбольных турниров
О редакции Политика конфиденциальности Реклама на сайте Правовая информация Вакансии
© 2020 sovsport.ru яндекс.метрика