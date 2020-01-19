«Бернли» одержал волевую победу над «Лестером», Варди не реализовал пенальти

Встреча прошла на стадионе «Терф Мур» и завершилась со счетом 2:1 в пользу хозяев поля в составе которых голами отметились Крис Вуд (56) и Эшли Вествуд (79). У гостей точным ударом отличился Харви Барнс (33-я минута).
Отметим, что на 68-й минуте нападающий «Лестера» Джейми Варди не смог реализовать 11-метровый.
После этой игры «Бернли», прервавший свою серию из четырех поражений подряд в чемпионате, с 27 очками поднялся на 14-е место в турнирной таблице АПЛ. «Лестер», потерпевший второе поражение кряду, с 45 очками и расположился на третьей строчке.
В следующем туре «Лестер» на своем поле сыграет против «Вест Хэма», а «Бернли» в гостях встретится с «Манчестер Юнайтед».
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