«Интер» сыграл вничью с «Лечче» и не смог обойти «Ювентус» в турнирной таблице чемпионата Италии

Матч 20-го тура чемпионата Италии «Лечче» - «Интер» завершился со счетом 1:1 (0:0).
Оба мяча зрители увидели во втором тайме. На 71-й минуте гостей вывел вперед защитник Алессандро Бастони, а на 77-й Марко Манкосу восстановил равновесие в счете.
После этой игры в активе «Интера» стало 47 очков. Команда на одно очко отстает от лидирующего «Ювентуса», при этом туринцы имеют одну игру в запасе (сегодня в 22:45 «Юве» начнет домашнюю игру против «Пармы»). «Лечче» расположился на 17-й позиции (16).
В следующем туре «Интер» примет «Кальяри», а «Лечче»сыграет в гостях против «Вероны». Обе встречи пройдут 26 января.
Чемпионат Италии, 20-й тур.
«Лечче» — «Интер» — 1:1 (0:0)
Голы: Манкосу, 77 — Бастони, 71.
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