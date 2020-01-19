«Интер» сыграл вничью с «Лечче» и не смог обойти «Ювентус» в турнирной таблице чемпионата Италии Миланцы продолжают борьбу за чемпионство.

Матч 20-го тура чемпионата Италии «Лечче» - «Интер» завершился со счетом 1:1 (0:0).

Оба мяча зрители увидели во втором тайме. На 71-й минуте гостей вывел вперед защитник Алессандро Бастони, а на 77-й Марко Манкосу восстановил равновесие в счете.

После этой игры в активе «Интера» стало 47 очков. Команда на одно очко отстает от лидирующего «Ювентуса», при этом туринцы имеют одну игру в запасе (сегодня в 22:45 «Юве» начнет домашнюю игру против «Пармы»). «Лечче» расположился на 17-й позиции (16).

В следующем туре «Интер» примет «Кальяри», а «Лечче»сыграет в гостях против «Вероны». Обе встречи пройдут 26 января.

Чемпионат Италии, 20-й тур.

«Лечче» — «Интер» — 1:1 (0:0)

Голы: Манкосу, 77 — Бастони, 71.