Арсен Венгер: Душа «Арсенала» осталась на «Хайбери» Француз возглавлял лондонский клуб до апреля 2018 года.

Бывший главный тренер «Арсенала» Арсен Венгер считает, что после переезда на новый стадион лондонский клуб потерял свою душу.

«Мы переехали с «Хайбери», который был похож на «Энфилд». В этом стадионе была душа. Мы построили новый стадион, но больше не смогли отыскать свою душу. Расстояние от поля до трибун должно было стать больше, наклон трибун должен был стать меньше. Все эти нюансы в совокупности привели к тому, что мы не смогли воссоздать прежнюю атмосферу», - приводит слова Венгера Mirror.

Напомним, «Арсенал» выступает на «Эмирейтс» с 2006 года.

В текущем сезоне чемпионата Англии лондонцы занимают 10-е место в турнирной таблице. После 23 матчей команда набрала 29 очков.

В следующем туре «Арсенал» сыграет в гостях против «Челси». Встреча состоится 21 января.