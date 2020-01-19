Головин вошел в заявку «Монако» на матч 1/16 финала Кубка Франции Российский полузащитник Александр Головин попал в заявку «Монако» на гостевой матч 1/16 финала Кубка Франции с «Сен-Приве».

Вратари: Лекомт, Субашич, Бенальо;

Защитники: Агилар, Бадьяшиль, Балло-Туре, Глик, Жорже, Марипан, Загре;

Полузащитники: Бакайоко, Диаш, Босшилья, Головин, Фабрегас, Силва;

Нападающие: Огустен, Кейта Бальде, Бен-Йеддер, Йоветич. Добавим, что встреча состоится в понедельник, 20 января, и начнется в 22:55 по московскому времени. 👉 Le groupe 🔴⚪️ pour le 16e de Coupe de France 🏆 #SPSHASM pic.twitter.com/rbfh3gtcsW — AS Monaco 🇲🇨 (@AS_Monaco) January 19, 2020