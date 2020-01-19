Головин вошел в заявку «Монако» на матч 1/16 финала Кубка Франции

Вратари: Лекомт, Субашич, Бенальо;
Защитники: Агилар, Бадьяшиль, Балло-Туре, Глик, Жорже, Марипан, Загре;
Полузащитники: Бакайоко, Диаш, Босшилья, Головин, Фабрегас, Силва;
Нападающие: Огустен, Кейта Бальде, Бен-Йеддер, Йоветич.
Добавим, что встреча состоится в понедельник, 20 января, и начнется в 22:55 по московскому времени.
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