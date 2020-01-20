Джордан Хендерсон: «Ливерпуль» наслаждается своим футболом Ливерпульцы одержали очередную победу в чемпионате Англии.

Капитан «Ливерпуля» Джордан Хендерсон поделился эмоциями после матча против «Манчестер Юнайтед».

«Это что-то особенное. Мы наслаждаемся нашим футболом. Нужно и дальше оставаться голодными и продолжать хотеть достичь большего», - цитирует Хендерсона BBC Sport.

Напомним, вчера футболисты «Ливерпуля» одержали победу над «Манчестер Юнайтед» в домашнем матче 23-го тура чемпионата Англии со счетом 2:0. В составе «мерсисайдцев» голами отметились Вирджил ван Дейк и Мохамед Салах.

После этой игры «Ливерпуль» набрал 64 очка в 22 встречах сезона и продолжает уверенно лидировать в турнирной таблице английской премьер-лиги, «Манчестер Юнайтед», имея в активе 34 очка, расположился на пятой строчке.

В следующем туре «Ливерпуль» в гостях сыграет против «Вулверхэмптона» 23 января, а днем ранее «Манчестер Юнайтед» на своем поле примет «Бернли».