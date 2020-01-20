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Энрике Сетьен: Я надеюсь, что «Барселона» добавит в движении и станет лучше играть у ворот соперника - Советский спорт
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20 января 2020 08:26ФутболНечаев Юрий

Энрике Сетьен: Я надеюсь, что «Барселона» добавит в движении и станет лучше играть у ворот соперника

Каталонцы одержали первую победу под руководством нового главного тренера.

Главный тренер «Барселоны» Энрике Сетьен прокомментировал победу своей команды над «Гранадой».

«Это был прекрасный матч. Возможно, нам не хватало уверенности в первом тайме. Я рад, что мы позволили нанести по своим воротам всего два удара. Мы многое сделали хорошо, и я надеюсь, что постепенно мы добавим в движении и станем лучше играть у ворот соперника. Месси сделал то, что делает всю жизнь. Благодаря отличному пасу он перевернул ход неудачно складывавшегося для нас матча», - приводит слова Сетьена Marca.

Напомним, вчера футболисты «Барселоны» одержали победу над «Гранадой» в домашнем матче 20-го тура чемпионата Испании со счетом 1:0. Победу «Барсе» принес точный удар Лионеля Месси на 76-й минуте.

После этой игры «Барселона» набрала 43 очка и вернулась на первую строчку в турнирной таблице примеры, «Гранада» с 27 очками занимает десятое место.

В следующем туре «Барселона» в гостях сыграет против «Валенсии», а «Гранада» на выезде встретится с «Севильей». Обе встречи пройдут 25 января.

Добавим, что для каталонского клуба этот матч стал первым под руководством Сетьена, который сменил Эрнесто Вальверде на посту главного тренера команды.

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