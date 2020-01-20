Энрике Сетьен: Я надеюсь, что «Барселона» добавит в движении и станет лучше играть у ворот соперника

Главный тренер «Барселоны» Энрике Сетьен прокомментировал победу своей команды над «Гранадой».
«Это был прекрасный матч. Возможно, нам не хватало уверенности в первом тайме. Я рад, что мы позволили нанести по своим воротам всего два удара. Мы многое сделали хорошо, и я надеюсь, что постепенно мы добавим в движении и станем лучше играть у ворот соперника. Месси сделал то, что делает всю жизнь. Благодаря отличному пасу он перевернул ход неудачно складывавшегося для нас матча», - приводит слова Сетьена Marca.
Напомним, вчера футболисты «Барселоны» одержали победу над «Гранадой» в домашнем матче 20-го тура чемпионата Испании со счетом 1:0. Победу «Барсе» принес точный удар Лионеля Месси на 76-й минуте.
После этой игры «Барселона» набрала 43 очка и вернулась на первую строчку в турнирной таблице примеры, «Гранада» с 27 очками занимает десятое место.
В следующем туре «Барселона» в гостях сыграет против «Валенсии», а «Гранада» на выезде встретится с «Севильей». Обе встречи пройдут 25 января.
Добавим, что для каталонского клуба этот матч стал первым под руководством Сетьена, который сменил Эрнесто Вальверде на посту главного тренера команды.