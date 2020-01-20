Александр Алаев: У нас нет экономической базы для реформы РПЛ Общее собрание клубов лиги проголосовало за увеличение числа команд до 18.

Генеральный секретарь РФС Александр Алаев высказался о возможном расширении премьер-лиги до 18 команд.

«Нужно понимать, что для игры 18 команд в РПЛ с адекватной ротацией мы должны иметь хотя бы 25 клубов, которые соответствуют по инфраструктурным и финансовым критериям уровню премьер-лиги, – приводит «Р-Спорт» слова Алаева. – Каждый год РФС проводит лицензирование, мы хорошо представляем положение дел, финансовую ситуацию, и можем с сожалением констатировать: на данный момент экономической базы для такой реформы у нас нет».

Напомним, в четверг на общем собрании клубов РПЛ большинство голосов была поддержана идея расширения лиги до 18 команд. При этом окончательное решение будет принимать исполком РФС.

В последний раз 18 команд играли в высшей лиги чемпионата России в 1997 году.