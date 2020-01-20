Рой Кин: Сульшеру нужно еще немного времени «Манчестер Юнайтед» продолжает борьбу за место в Лиге чемпионов на следующий год.

Бывший полузащитник «Манчестер Юнайтед» Рой Кин поддержал главного тренера команды Оле-Гуннара Сульшера после поражения от «Ливерпуля».

«Дайте ему поработать. Сульшеру нужно еще немного времени. Фрэнк Лэмпард проиграл с «Челси» восемь поединков, но по какой-то причине у него все отлично. Может, потому что он англичанин? Оле нужно дать еще один год», - цитирует Кина издание Sky Sports.

Напомним, вчера футболисты «Ливерпуля» одержали победу над «Манчестер Юнайтед» в домашнем матче 23-го тура чемпионата Англии со счетом 2:0. В составе «мерсисайдцев» голами отметились Вирджил ван Дейк и Мохамед Салах.

После этой игры «Ливерпуль» набрал 64 очка в 22 встречах сезона и продолжает уверенно лидировать в турнирной таблице английской премьер-лиги, «Манчестер Юнайтед», имея в активе 34 очка, расположился на пятой строчке.

В следующем туре «Ливерпуль» в гостях сыграет против «Вулверхэмптона» 23 января, а днем ранее «Манчестер Юнайтед» на своем поле примет «Бернли».