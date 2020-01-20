Кокорин забил «ножницами» на сборе «Зенита» (видео) Форвард отправил мяч в ворота рикошетом от перекладины.

Форвард «Зенита» Александр Кокорин отметился красивым голом на тренировке команды на сборе в Катаре.

28-летний нападающий забил ударом боковым «ножницами» рикошетом от перекладины. Голевую передачу выполнил словак Роберт Мак.

Посмотреть эту публикацию в Instagram 👏 @kokorin9 Публикация от zenit_spb (@zenit_spb) 19 Янв 2020 в 7:57 PST

Напомним, Кокорин не играл с октября 2018 года, когда принял участие в драке в центре Москвы, за что позже был осужден на один год и шесть месяцев. В сентябре 2019 года его освободили по УДО, однако «Зенит» не смог заявить его для участия в матчах чемпионата и Кубка России в осенней части сезона.

Сбор «Зенита» в Дохе продлится до 25 января. У лидеров премьер-лиги запланированы два контрольных матча – с «Аль-Увайнахом» из Катара (21 января) и «Ред Булл Зальцбургом» из Австрии (25 января).