Александр Алаев – об увеличении солидарных выплат: Катализатором стало «дело Сутормина» За полузащитника «Зенита» воспитавшие его школы получили на всех 5500 рублей.

Генеральный секретарь РФС Александр Алаев рассказал о предложении по увеличению солидарных выплат за подготовку игроков.

Отметим, что РФС предлагает установить солидарные выплаты в размере одного миллиона рублей, клубы РПЛ считают эту сумму завышенной и готовы платить по 600 тысяч.

«Мы не скрываем, что катализатором изменений в этой области стало «дело Сутормина», когда тренеры, воспитавшие футболиста, не получили достаточную компенсацию, – приводит «Р-Спорт» слова Алаева. – Мы поменяем регламентную базу. Смысл в том, что благодаря этому решению, даже в случае бесплатного перехода игрока тренеры, участвовавшие в подготовке спортсмена, обязательно получат причитающиеся им деньги».

По регламенту РФС, при покупке игрока новый клуб обязан выплатить 5,5 процента от суммы трансфера спортивным школам и клубам, участвовавшими в его подготовке до 23 лет.

Напомним, минувшим летом полузащитник Алексей Сутормин сначала перешел за 50 тысяч рублей из «Оренбурга» в «Рубин», после чего за аналогичную сумму в «Зенит». В итоге академии «Строгино», «Химок», «Зенита» и астраханский «Волгарь» получили на всех 5500 рублей.