«Зенит» и ЦСКА сыграют товарищеский матч на сборах в Испании Команды РПЛ продолжают подготовку ко второй части сезона.

Питерский «Зенит» и столичный ЦСКА договорились провести товарищеский матч на зимних сборах в Испании.

Как сообщается в социальных сетях обоих клубов, встреча состоится в Бенидорме 9 февраля и начнется в 16:00 по московскому времени.

⚡ «Зенит» сыграет с ЦСКА на «Газпром» — тренировочных сборах в Испании.



Матч с московской командой пройдет в Бенидорме 9 февраля и начнется в 16:00 по петербургскому времени.



Информация о трансляции будет опубликована дополнительно. pic.twitter.com/StT9FXDwTS — ФК «Зенит»🌊 (@zenit_spb) January 20, 2020

Напомним, после 19 сыгранных туров «Зенит» является единоличным лидером турнирной таблицы чемпионата России. Сине-бело-голубые набрали 45 очков и опережают идущий на втором месте «Краснодар» на 10 очков. ЦСКА расположился на четвертой позиции, имея в активе 34 очка.

В 20-м туре обе команды сыграют 29 февраля. «Зенит» примет «Локомотив», а ЦСКА - «Урал».