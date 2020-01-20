«Зенит» и ЦСКА сыграют товарищеский матч на сборах в Испании

Питерский «Зенит» и столичный ЦСКА договорились провести товарищеский матч на зимних сборах в Испании.
Как сообщается в социальных сетях обоих клубов, встреча состоится в Бенидорме 9 февраля и начнется в 16:00 по московскому времени.
Напомним, после 19 сыгранных туров «Зенит» является единоличным лидером турнирной таблицы чемпионата России. Сине-бело-голубые набрали 45 очков и опережают идущий на втором месте «Краснодар» на 10 очков. ЦСКА расположился на четвертой позиции, имея в активе 34 очка.
В 20-м туре обе команды сыграют 29 февраля. «Зенит» примет «Локомотив», а ЦСКА - «Урал».
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