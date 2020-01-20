Ярослав Ракицкий: Десять очков отрыва ничего не значат «Зенит» лидирует в премьер-лиге, опережая «Краснодар» на десять очков.

Защитник «Зенита» Ярослав Ракицкий высказался о турнирной ситуации в премьер-лиге.

«Зенит» набрал 45 очков и лидирует в чемпионате, опережая идущий вторым «Краснодар» на десять очков.

– Это ничего не значит, – приводит слова 30-летнего украинца официальный сайт клуба. – Впереди второй круг, 11 туров. Каждый матч – важный, все соперники непростые. Надо брать свое.

– Осенью на разных отрезках на первом месте было по несколько команд. А в итоге отрыв в «плюс десять». Как так?

– Мы собрались и забивали голы, зарабатывали по три очка. На других не смотрим, как и они на нас. Каждый делает свою работу.

Напомним, «Зенит» продолжает готовиться к возобновлению сезона на сборе в Катаре. Во вторник действующие чемпионы проведут первый контрольный матч – с «Аль-Увайнахом» из Катара.

В первом официальном матче года 29 февраля «Зенит» сыграет дома с «Локомотивом».