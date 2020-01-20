Ярослав Ракицкий: В РПЛ выше накал – против «Зенита» бьются все

Защитник «Зенита» Ярослав Ракицкий высказался об уровне российского чемпионата.
«Мне интересно здесь, – сказал 30-летний украинец в интервью клубной пресс-службе. – Много хороших, достойных команд. В каждом матче нужно выкладываться на 100 процентов.
Посмотрите, та же «Уфа» всех лидеров пощипала, только «Краснодару» проиграла. Здесь выше накал, много болельщиков, где бы мы ни играли, против «Зенита» бьются все».
Напомним, Ракицкий перешел в «Зенит» из «Шахтера» в январе 2019 года. За календарный год центральный защитник провел за команду 41 матч и забил четыре гола.
Вместе с «Зенитом» Ракицкий стал чемпионом России.
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