Рики Пуч: Сетьен сказал мне быть смелым, не терять мяч и высоко прессинговать Воспитанник «Барселоны» сыграл за основную команду впервые в сезоне.

Полузащитник «Барселоны» Рики Пуч поделился впечатлениями после матча 20-го тура примеры с «Гранадой» (1:0) на «Камп Ноу», который стал для него первым за основу в нынешнем сезоне.

«Я всегда доволен, особенно когда играю в футбол, – приводит Marca слова 20-летнего испанца. – (Кике) Сетьену нравится играть в футбол, чему мы очень рады. Он сказал мне быть смелым, не терять мяч и высоко прессинговать.

Останусь ли я в основе? Я буду и дальше тренироваться, как делаю это каждый год. Если мне скажут вернуться в «Барселону B», я сделаю это и продолжу играть, как и раньше».

Пуч провел свой четвертый матч за команду и первый с мая прошлого года. В 52 играх за «Барселону B» центральный полузащитник забил два гола и сделал десять результативных передач.

Воспитанник клуба вышел на замену на 71-й минуте вместо хорвата Ивана Ракитича. Единственный гол хозяева забили на 76-й минуте после комбинации, начавшейся с успешного отбора Пуча.

Напомним, матч с «Гранадой» стал первым для «Барселоны» после назначения главным тренером Кике Сетьена.