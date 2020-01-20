Защитник «Гранады»: На «Камп Ноу» арбитры просто смеются над маленькими командами «Гранада» проиграла «Барселоне» в чемпионате Испании.

Защитник «Гранады» Димитри Фулькье прокомментировал работу судейской бригады на матче 20-го тура чемпионата Испании.

«Каждый раз, когда мы приезжаем на «Камп Ноу», происходит одно и то же. Мы боремся, но судьи не позволяют нам взять очки. Все спорные решения трактуются в пользу «Барселоны». Арбитры просто смеются над маленькими командами и всеми усилиями, которые мы прилагаем, чтобы угодить их миллионам», - сказал Фулкье в интервью Movistar.

Напомним, вчера футболисты «Барселоны» одержали победу над «Гранадой» в домашнем матче 20-го тура чемпионата Испании со счетом 1:0. Победу «Барсе» принес точный удар Лионеля Месси на 76-й минуте. Отметим, что с 69-й минуты гости играли в меньшинстве. За две желтые карточки был удален защитник Херман Санчес.

После этой игры «Барселона» набрала 43 очка и вернулась на первую строчку в турнирной таблице примеры, «Гранада» с 27 очками занимает десятое место.

В следующем туре «Барселона» в гостях сыграет против «Валенсии», а «Гранада» на выезде встретится с «Севильей». Обе встречи пройдут 25 января.

Добавим, что для каталонского клуба этот матч стал первым под руководством Сетьена, который сменил Вальверде на посту главного тренера команды.