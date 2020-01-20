Владислав Радимов: Думаю, Кокорин сможет вернуться на прежний уровень

Бывший футболист «Зенита», а ныне тренер Владислав Радимов выразил уверенность, что нападающий Александр Кокорин сможет вернуться на прежний уровень.
«Думаю, Кокорин сможет вернуться на свой прежний уровень после такой долгой паузы. Он останется таким же человеком, он прекрасный футболист. Я считаю, что он вновь заиграет как и прежде», - сказал Радимов Sport24.ru.
Напомним, Кокорин не играл с октября 2018 года, когда принял участие в драке в центре Москвы, за что позже был осужден на один год и шесть месяцев. В сентябре 2019 года его освободили по УДО, однако «Зенит» не смог заявить его для участия в матчах чемпионата и Кубка России в осенней части сезона.
После 19 сыгранных туров «Зенит» является единоличным лидером турнирной таблицы чемпионата России. Сине-бело-голубые набрали 45 очков и опережают идущий на втором месте «Краснодар» на 10 очков. В 20-м туре «Зенит» на своем поле примет «Локомотив». Встреча состоится 29 февраля.
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