Ярослав Ракицкий – о персональной кричалке фанатов: Приятно настолько, что перевозбуждаюсь Украинец провел один год в «Зените».

Защитник «Зенита» Ярослав Ракицкий рассказал о том, как относится к персональной кричалке болельщиков «Зенита».

– Честно, они когда кричат, я не могу забить (смеется). Меня это смущает, – сказал 30-летний украинец в интервью клубной пресс-службе. – Пусть лучше кричат: «Зенит», гол!»

– Вы один из немногих футболистов, в адрес которых раздаются персональные заряды.

– Это приятно настолько, что я начинаю перевозбуждаться. Это класс, круто, такого никогда со мной не было, но это сбивает (смеется).

Напомним, Ракицкий перешел в «Зенит» в январе 2019 года. За календарный год он провел за команду 41 матч и забил четыре гола. В составе команды он стал чемпионом России.

«Зенит» продолжает подготовку к возобновлению сезона на сборе в Катаре и 21 января проведет контрольный матч с «Аль-Увайнахом» из Катара.

Действующие чемпионы России ушли на зимний перерыв лидером премьер-лиги, опережая «Краснодар» на десять очков.