Ярослав Ракицкий – о персональной кричалке фанатов: Приятно настолько, что перевозбуждаюсь

Защитник «Зенита» Ярослав Ракицкий рассказал о том, как относится к персональной кричалке болельщиков «Зенита».
– Честно, они когда кричат, я не могу забить (смеется). Меня это смущает, – сказал 30-летний украинец в интервью клубной пресс-службе. – Пусть лучше кричат: «Зенит», гол!»
– Вы один из немногих футболистов, в адрес которых раздаются персональные заряды.
– Это приятно настолько, что я начинаю перевозбуждаться. Это класс, круто, такого никогда со мной не было, но это сбивает (смеется).
Напомним, Ракицкий перешел в «Зенит» в январе 2019 года. За календарный год он провел за команду 41 матч и забил четыре гола. В составе команды он стал чемпионом России.
«Зенит» продолжает подготовку к возобновлению сезона на сборе в Катаре и 21 января проведет контрольный матч с «Аль-Увайнахом» из Катара.
Действующие чемпионы России ушли на зимний перерыв лидером премьер-лиги, опережая «Краснодар» на десять очков.