Данил Глебов: Заплакал, когда увидел баннер фанатов на трибунах, посвященный мне Полузащитник «Ростова» Данил Глебов рассказал о ходе восстановления после травмы, полученной в матче 17-го тура РПЛ с «Динамо» (1:2).

– Два раза в день тренируюсь в зале, два раза лечение и один раз бассейн. Пока что занимаюсь отдельно. Еду с командой на поле, там иду в зал и работаю по индивидуальной программе. Я очень благодарен, что болельщики были рядом в такой тяжелый момент. Я был в аэропорту, когда начался матч с «Уралом». Увидел по телевизору, что команда выходит в майках с моим фото, а потом показали баннер на трибунах, посвященный мне. Я даже заплакал в этот момент. Хочу вернуться на «Ростов Арену» и доказать, что все было не зря, – цитирует Глебова официальный сайт ростовской команды.

Напомним, что полузащитник получил перелом пятой плюсневой кости в матче 17-го тура РПЛ против «Динамо» (1:2). Предполагается, что 20-летний игрок вернется в строй весной.

Глебов выступает за «Ростов» с января 2019 года. В этом сезоне на его счету 13 матчей, в которых он заработал три желтых карточки.