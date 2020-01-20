Полузащитник «Шальке» близок к переходу в «Ньюкасл» В этом сезоне 25-летний игрок ни разу не выходил на поле.

Полузащитник «Шальке» Набиль Бенталеб в ближайшее время должен стать игроком «Ньюкасла»

Согласно информации Sky Sports, футболист уже прилетел в Англию для прохождения медосмотра. 25-летний алжирец будет арендован до конца сезона.

Бенталеб выступает за «Шальке» с июля 2017 года, перейдя в немецкий клуб из «Тоттенхэма» за 19 миллионов евро. Он сыграл в 97 матчах, забив 19 голов и отдав 9 результативных передач. В составе сборной Алжира полузащитник отметился пятью мячами в 35 играх

В этом сезоне он не провел ни одного поединка за гельзенкирхенцев. Transfermarkt оценивает игрока в пять миллионов евро.