«Вулверхэмптон» – в списке претендентов на Ольмо Игроком интересуются «Челси» и «Милан».

«Вулверхэмптона» заинтересован в приобретении 21-летнего полузащитника загребского «Динамо» Даниэля Ольмо.

По информации Sportske Novosti руководство «волков» в ближайшее время обсудит с хорватским клубом возможность трансфера испанского игрока этой зимой. Сумма сделки может составить 25 миллионов евро.

Ранее сообщалось об интересе к Ольмо со стороны «Милана» и «Челси».

Испанец перешел в «Динамо» в 2014 году в статусе свободного агента. За это время он сыграл в 161 матче, забив 38 голов и сделав 29 ассистов.

Согласно порталу Transfermarkt, стоимость полузащитника составляет 35 миллионов евро.