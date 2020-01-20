Ахмед Айдамиров: У тренерского штаба «Ахмата» полный кредит доверия Генеральный директор и вице-президент клуба Ахмед Айдамиров заявил, что тренерский штаб во главе с Игорем Шалимовым обладает полным кредитом доверия со стороны руководства клуба.

- У тренерского штаба полный кредит доверия, у нас нет сомнений в том, что все будет хорошо. Вопросов к тренерскому штабу у нас нет, доверие полное. Все спокойно, мы работаем. Почти все, что необходимо, и что мы намечали, уже сделали. Нужно лучше работать, и все будет хорошо.

Не хочется обсуждать, кто больше виноват, а кто меньше - виноваты все: и руководство, и тренерский штаб. Работу Рахимова и Шалимова мы обсуждать не будем; сейчас все хорошо, команда тренируется, - приводит слова Айдамирова ТАСС.

Добавим, что после 19 туров чемпионата России «Ахмат», набрав 19 очков, занимает 12-ю строчку в турнирной таблице российской премьер-лиги.