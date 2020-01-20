«Ростов» сыграл вничью с «Пахтакором» в контрольном матче

На тренировочном сборе в Абу-Даби «Ростов» провел контрольный матч против узбекистанского «Пахтакора». Встреча завершилась со счетом 1:1.
Подопечные Валерия Карпина смогли отыграться лишь на 85-й минуте – полузащитник Роман Еременко реализовал пенальти.
Напомним, что «Ростов» занимает третье место в РПЛ, набрав 34 очка после 19 туров.
Что касается «Пахтакора», то команда стала чемпионом Узбекистана в прошедшем сезоне.
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