Кулик перешел в «Чайку» Полузащитник перешел в «Тамбов» в июле 2019 года.

«Чайка» на своем официальном сайте объявила о переходе полузащитника Владислава Кулика.

Первую половину сезона 34-летний россиянин провел в «Тамбове». За это время он сыграл в шести матчах, но результативными действиями не отметился.

– В «Тамбове» было маловато игровой практики. Хочется играть в футбол и доказывать свою состоятельность. Поэтому, когда Магомед Мусаевич принял «Чайку» и выразил желание вновь сотрудничать со мной, то я согласился на приглашение тренера, с которым давно знаком, знаю его методы работы. Мне по душе его видение футбола, которое, к слову, кардинально отличается от видения тренерского штаба «Тамбова».

Я считаю, что «Чайка» заслуживает того, чтобы завоевать путевку в РПЛ. Думаю, руководству песчанокопцев по силам повторить путь, пройденный южным соседом – футбольным клубом «Краснодар», – цитирует Кулика пресс-служба клуба.

Ранее полузащитник выступал в таких командах, как «Кубань», «Ахмат», «Крылья Советов», «Рубин», «Оренбург» и «Анжи». В общей сложности на его счету 279 матчей, в которых он забил 18 голов и сделал 21 ассист.