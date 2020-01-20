Фрэнк Лэмпард: Я играл против Кавани, и мне всегда нравились его характер и подход Главный тренер «Челси» Фрэнк Лэмпард прокомментировал возможный переход в лондонский клуб уругвайского нападающего Эдинсона Кавани.

- Кавани - выдающийся игрок. Я играл против него, и мне всегда нравились его характер и подход, и, естественно, его бомбардирские результаты говорят сами за себя. Я ничего не знаю о его ситуации, поэтому посмотрим.

Это опытный игрок, как и многие другие игроки, которые есть на рынке. У нас молодой состав, и мы знаем о переходном периоде, так что идея привнести опыт - это то, что я, конечно, держу в уме, потому что иногда молодым игрокам нужна помощь, и это может помочь нам, - передает слова Лэмпарда пресс-служба «Челси».

Напомним, что накануне спортивный директор «ПСЖ» Леонардо признался, что нападающий Эдинсон Кавани попросил продать его в зимнее трансферное окно.

Кавани перешел в «ПСЖ» из «Наполи» в июле 2013 года. В текущем сезоне нападающий провел за клуб 14 матчей во всех турнирах, забил пять голов и сделал одну результативную передачу. Контракт игрока с клубом истекает летом 2020 года.