Кавани может оказаться в «Манчестер Юнайтед»

«Манчестер Юнайтед» включился в гонку за нападающего «ПСЖ» Эдинсона Кавани, сообщает Manchester Evening News.
Согласно информации, руководство английского клуба придется заплатить за переход уругвайца зимой около 30 миллионов евро
Ранее сообщалось об интересе к Кавани со стороны «Челси» и мадридского «Атлетико».
Напомним, что накануне спортивный директор «ПСЖ» Леонардо признался, что форвард попросил продать его в зимнее трансферное окно.
Кавани перешел в «ПСЖ» из «Наполи» в июле 2013 года. В текущем сезоне нападающий провел за клуб 14 матчей во всех турнирах, забил пять голов и сделал одну результативную передачу. Контракт игрока с клубом истекает летом 2020 года.
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