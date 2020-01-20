Кавани может оказаться в «Манчестер Юнайтед» - Советский спорт
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20 января 2020 20:44ФутболКорегин Владислав

Кавани может оказаться в «Манчестер Юнайтед»

32-летний форвард выступает в составе парижан с 2013 года.

«Манчестер Юнайтед» включился в гонку за нападающего «ПСЖ» Эдинсона Кавани, сообщает Manchester Evening News.

Согласно информации, руководство английского клуба придется заплатить за переход уругвайца зимой около 30 миллионов евро

Ранее сообщалось об интересе к Кавани со стороны «Челси» и мадридского «Атлетико».

Напомним, что накануне спортивный директор «ПСЖ» Леонардо признался, что форвард попросил продать его в зимнее трансферное окно.

Кавани перешел в «ПСЖ» из «Наполи» в июле 2013 года. В текущем сезоне нападающий провел за клуб 14 матчей во всех турнирах, забил пять голов и сделал одну результативную передачу. Контракт игрока с клубом истекает летом 2020 года.

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