Леонид Слуцкий: Не говорил, что если я возвращаюсь в Россию, то только в ЦСКА Главный тренер «Рубина» Леонид Слуцкий рассказал, почему решил возглавить казанскую команду.

- На каждом жизненном этапе у человека разные цели, задачи, приоритеты, желания. В одном из интервью я сказал, что после ЦСКА нет смысла тренировать другой российский клуб. Все начали это обсуждать. Но это было сказано про этап трехлетней давности. Я не говорил, что если я возвращаюсь в Россию, то только в ЦСКА. Я поработал в Европе, понял все плюсы и минусы этой работы, получил крутейший опыт. И теперь мне захотелось другого

Вариант с «Рубином» показался мне безумно интересным. Я уже давно никому не доверяю, например, в оценке футболиста. Мне могут сто человек сказать, что игрок шикарный, но я не поверю, пока сам его не увижу. Сейчас мне тоже неважно, что говорят люди и что советуют. Я поступил так, как подсказывало мне мое внутреннее ощущение, - передает слова Слуцкого «Чемпионат».

Напомним, что Слуцкий возглавил «Рубин» 19 декабря прошлого года. В конце ноября бывший тренер ЦСКА и сборной России покинул голландский «Витесс».

Казанскую команду в первой части нынешнего сезона тренировал Роман Шаронов. После 19 туров «Рубин» занимает 13-е место, набрав 19 очков.