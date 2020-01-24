Василий Кикнадзе: Сейчас пытаемся проработать трансфер Миранчука за границу Ранее сообщалось, что игрок может перебраться в Италию.

Генеральный директор «Локомотива» Василий Кикнадзе рассказал, что полузащитник Алексей Миранчук может продолжить карьеру в иностранном чемпионате.

«Сейчас мы пытаемся проработать трансфер Алексея за границу. Взаимодействуем с его агентом в полном контакте, действуем, как в одной команде. Есть целый ряд агентов, с которыми мы работаем и находимся в одной лодке, стремимся к общему успеху», - рассказал Кикнадзе в интервью «Известиям».

Миранчук является воспитанником «Локомотива». В текущем сезоне он провел за клуб 21 матч во всех турнирах, забил девять голов и отдал четыре результативные передачи.

В активе полузащитника пять забитых мячей в 25 матчах в составе сборной России.

Напомним, после выступления на групповом этапе Лиги Чемпионов текущего сезона и двух забитых мячей в ворота «Ювентуса» в СМИ появилась информация об интересе со стороны туринского клуба к Миранчуку.