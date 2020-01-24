Иржи Ярошик: На сборах у Газзаева было очень тяжело. Много бегали без мяча, вечерами плавали В 2003 году футболист стал чемпионом России.

Бывший полузащитник ЦСКА Иржи Ярошик вспомнил предсезонные сборы под руководством Валерия Газзаева.

«На сборах у Газзаева было очень тяжело. Много бегали без мяча, постоянные тренировки с тяжелой жилеткой, вечерами плавали. В бассейне я был неплох, но час плавать по кругу нелегко. Особенно тем, кто не умел. Когда впервые играли в квадраты, я был самым деревянным. Не мог привыкнуть к нагрузкам - из середины квадрата не выходил», - рассказал чех в интервью Чемпионат.com.

Напомним, Ярошик выступал за ЦСКА с 2003 по 2005 год, после чего перешел в лондонский «Челси». Всего он провел за клуб 69 матчей, забил 14 голов и отдал пять результативных передач.

В составе московского клуба футболист стал чемпионом России в 2003 году и обладателем Суперкубка страны в 2004-м.