Павел Худяков: Мысли пригласить Кокорина не было, у него зарплата - полтора-два бюджета «Тамбова» Спортивный директор «Тамбова» Павел Худяков рассказал о возможности клуба пригласить в команду нападающего «Зенита» Александра Кокорина.

- У нас даже мысли не было попробовать пригласить Кокорина в команду. У него очень высокая зарплата - полтора-два бюджета «Тамбова», поэтому даже не думали выйти на него. Наше направление - бесплатные и молодые игроки, которые хотят проявить себя, - приводит слова Худякова «РИА Новости».

Напомним, 21 января было официально объявлено об аренде 28-летнего нападающего в сочинский клуб до конца текущего сезона.