Дубль Сигурдссона помог ЦСКА победить ирландский «Дандолк» в контрольном матче Команда Гончаренко проводит сбор в испанском Кампоаморе.

ЦСКА обыграл ирландский «Дандолк» в товарищеском матче на сборах в Испании со счетом 2:0. Оба гола были забиты исландским полузащитником Арнором Сигурдссоном. На 31-й минуте первого тайма игрок не смог реализовать пенальти.

Завершили первую игру в 2020-м уверенной победой над @DundalkFC!



⚽️⚽️ Дубль у @arnorsigurdsson

❌ На его же счету - незабитый пенальти



Завтра в 14:00 мск играем с командой ЛАСК! pic.twitter.com/8niKc0JYla — ПФК ЦСКА Москва (@pfc_cska) January 24, 2020

Следующий матч москвичи проведут завтра против австрийского ЛАСКа в 14.00 по московскому времени.

Отметим, что «Дандолк» является действующим чемпионом Ирландии.

ЦСКА занимает четвертое место в турнирной таблице, набрав 34 очка после 19 сыгранных туров.

Контрольный матч

ЦСКА (Россия) – «Дандолк» (Ирландия) – 2:0 (2:0)

Голы: Сигурдссон, 5, 11.

ЦСКА: Помазун, Елеев, Гогуа, Магнуссон, Кучаев, Бийол, Щенников, Дзагоев (Н»Диайе, 62), Марадишвили, Сигурдссон, Караев.