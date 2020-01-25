«Милан» в гостях обыграл «Брешию», одержав третью победу в чемпионате кряду Футболисты «Милана» обыграли «Брешию» в выездном матче 21-го тура чемпионата Италии со счетом 1:0.

В составе гостей голом отметился нападающий Анте Ребич (71-я минута).

После этой победы «Милан» набрал 31 очко и поднялся на шестую строчку в турнирной таблице серии А, «Брешия» с 15 очками занимает 19-е место.

В следующем туре «Милан» на своем поле сыграет против «Вероны», а «Брешия» на выезде встретится с «Болоньей».