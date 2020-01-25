«Милан» в гостях обыграл «Брешию», одержав третью победу в чемпионате кряду

В составе гостей голом отметился нападающий Анте Ребич (71-я минута).
После этой победы «Милан» набрал 31 очко и поднялся на шестую строчку в турнирной таблице серии А, «Брешия» с 15 очками занимает 19-е место.
В следующем туре «Милан» на своем поле сыграет против «Вероны», а «Брешия» на выезде встретится с «Болоньей».
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