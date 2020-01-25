Александру Тудорие: В России играть тяжело Тульская команда продолжает готовиться к возобновлению сезона РПЛ в Турции.

Нападающий тульского «Арсенала» Александру Тудорие подвел итоги контрольного матче против румынского «Сепси» (1:0), в котором он отметился голом.

– Я столько времени не забивал, и нужно было почувствовать уверенность. Надеюсь, этот мяч раскрепостит меня. Пенальти я исполнял и в своем предыдущем клубе «Волунтари», в прошлом чемпионате Румынии забил так два мяча. Жесткая игра соперника? Это не румынский футболист так сыграл, а болгарин Велев. Но нет проблем, со мной все в порядке. Я общался с некоторыми футболистами до спарринга. Они знают, что мы идем на шестом месте, а выше нас такие клубы, как «Зенит» и ЦСКА, которые хорошо известны в Европе. В России играть тяжело, в премьер-лиге много квалифицированных футболистов. РПЛ уважают, – цитирует Тудорие официальный сайт клуба.

Напомним, что румынский нападающий перешел в российскую команду в июле прошлого года. За это время он сыграл 11 матчей, в которых забил лишь один гол – во втором туре РПЛ против «Крыльев Советов» (3:2).

Сегодня тульская команда сыграет контрольный матч против польской «Короны». Начало встречи – в 17.30 по московскому времени.

«Арсенал» в РПЛ после 19 матчей находится на шестой позиции, набрав 25 очков.