Александр Медведев: Договоренности с «Сочи» по поводу Кокорина остаются в силе Генеральный директор «Зенита» Александр Медведев рассказал о нынешней ситуации с арендой нападающего Александра Кокорина в «Сочи».

– Договоренности между командами в отношении аренды Кокорина до конца сезона остаются в силе. Александр находится в расположении «Зенита» и проходит полноценный сбор вместе с другими игроками команды. Сегодня у нас запланирован контрольный матч с «Зальцбургом». Уверен, что участие Александра в сегодняшнем матче поможет набору формы и даст игровую практику для дальнейшей игры на наивысшем уровне в «Сочи», – цитирует Медведева «РИА Новости».

Отметим, что после первого тайма питерский клуб уступает австрийцам в контрольном матче со счетом 0:3. Кокорин вышел в стартовом составе.