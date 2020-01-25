Александр Медведев: Договоренности с «Сочи» по поводу Кокорина остаются в силе

– Договоренности между командами в отношении аренды Кокорина до конца сезона остаются в силе. Александр находится в расположении «Зенита» и проходит полноценный сбор вместе с другими игроками команды. Сегодня у нас запланирован контрольный матч с «Зальцбургом». Уверен, что участие Александра в сегодняшнем матче поможет набору формы и даст игровую практику для дальнейшей игры на наивысшем уровне в «Сочи», – цитирует Медведева «РИА Новости».
Отметим, что после первого тайма питерский клуб уступает австрийцам в контрольном матче со счетом 0:3. Кокорин вышел в стартовом составе.
Пора тушить Старый Свет. В Австрии стартует чемпионат Европы В среду в Граце начинается первенство континента. Российские фигуристы, как обычно, должны брать медали ЧЕ во всех четырех видах катания. В том числе – парочку золотых. 21.01.2020 20:30 Фигурное катание Тигай Лев «Я в шоке от такого отставания». Россиянки провели худшую гонку сезона Ни одна из россиянок не пробилась в топ-30 в женском спринте этапа в Рупольдинге. Лучшая из наших – Лариса Куклина – стала 36-й. Светлана Миронова не попала даже в гонку преследования. 15.01.2020 19:45 Биатлон Мысин Николай Георгий Лория: Ананидзе после «Спартака» легко впишется в схему «Анортосиса» Джано Ананидзе подписал контракт до конца сезона с кипрским «Анортосисом», где объединится сразу с шестью соотечественниками. Мы позвонили одному из них – вратарю сборной Грузии и бывшему голкиперу «Крыльев Советов» и «Анжи», чтобы расспросить о трансфере экс-спартаковца. 23.01.2020 22:45 Футбол Мощенко Захар Бойкова и Козловский покорили Европу. И уже готовы покорить весь мир! На ЧЕ-2020 в Граце второе золото России принесли Александра Бойкова и Дмитрий Козловский. Серебро и бронза - также у наших спортивных пар. 25.01.2020 01:40 Фигурное катание Тигай Лев Видеообзоры матчей 24-го тура АПЛ «Советский спорт» собрал для вас видео всех голов и других ярких моментов матчей 24-го тура чемпионата Англии. 24.01.2020 00:00 Футбол Шамиль Газизов: Прядкина переизбрали спонтанно. Но по закону Генеральный директор «Уфы», участвовавший в общем собрании клубов РПЛ, на котором переизбрали Сергея Прядкина и была инициирована реформа турнира, не сомневается в легитимности старого нового президента лиги. 22.01.2020 20:45 Футбол Шагина Ирина Кокорин не первый. Кто из звезд отказывался от «сплава» в аренду Противостояние Александра Кокорина и «Зенита» не уникально. Вспоминаем пять других случаев, когда клуб пытался насильно отправить известного игрока в аренду. 23.01.2020 19:30 Футбол Зибрак Артем Денис Канаков о бое Макгрегор – Серроне: Больше похоже на спектакль, чем на бой Боец легкого дивизиона лиги AСA Денис Канаков прокомментировал победу ирландца Конора Макгрегора над американцем Дональдом Серроне. 19.01.2020 14:45 ММА Усачев Владислав Константин Емельянов: Не буду говорить, что «Оренбург» хочет в Лигу Европы Новый главный тренер южноуральского клуба рассказал о подготовке ко второй части чемпионата. 23.01.2020 17:00 Футбол Григорьевская Юлия РФС vs РПЛ? Отчего отношения стали натянутыми Главный редактор «Советского спорта» объясняет, что происходит сегодня в отношениях между двумя футбольными ведомствами. 22.01.2020 22:15 Футбол Яременко Николай