«Уфа» завершила сбор на Кипре поражением от польского «Шленска» Завтра команда Евсеева вернется домой и получит несколько выходных.

В завершение своего первого зимнего тренировочного сбора «Уфа» провела спарринг против польского «Шленска», уступив со счетом 0:1.

Единственный гол на 51-й минуте забил Петр Самец-Талар.

На первом сборе команда Вадима Евсеева тренировалась с 12 января. 18-го числа уфимцы со счетом 0:2 уступили венгерскому «Уйпешту».

Второй УТЦ «Уфа» пройдет вновь на Кипре, но не в Айя-Напе, а в Ларнаке – с 30 января по 11 февраля.

В РПЛ команда Евсеева занимает седьмое место, набрав 25 очков в 19 турах.

«Шленск» идет на четвертом месте в чемпионате Польше – 34 очка в 20 играх.