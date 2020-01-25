«Барселона» впервые проиграла под руководством Сетьена, уступив на выезде «Валенсии» Каталонцы могут потерять первое место.

Матч 21-го тура чемпионата Испании «Валенсия» – «Барселона» завершился со счетом 2:0.

На 48-й минуте защитник гостей Жорди Альба направил мяч в свои ворота, а на 77-й после передачи Феррана Торреса отличился Макси Гомес.

Также стоит отметить, что на 12-й минуте пенальти в исполнении Гомеса парировал вратарь «Барселоны» Марк-Андре Тер Штеген.

Каталонский клуб пока еще занимает первое место в таблице с 43 очками, но у «Реала» столько же, а свой матч 21-го тура мадридцы проведут завтра 26 января в гостях у «Вальядолида».

Матч в Валенсии стал для «Барсы» третьим после увольнения Эрнесто Вальверде и назначения Кике Сетьена. В прошлом туре сине-гранатовые обыграли дома «Гранаду» (1:0), а в среду 22 января в 1/16 Кубка Испании одолели в гостях «Ибицу» (2:1).

«Валенсия» в турнирной таблице поднялась на пятое место. У «летучих мышей» 34 очка.

1 февраля «Валенсия» примет «Сельту». «Барселона» 2 февраля на своем поле сыграет с «Леванте».