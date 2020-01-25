«Барселона» впервые проиграла под руководством Сетьена, уступив на выезде «Валенсии» - Советский спорт
ФутболХоккейФигурное катаниеБокс/ММАБиатлонБаскетболТеннис...
НовостиLife & StyleССРСтавкиДевушка дняСпорт и бизнес
BMX/маунтинбайкАвто/МотоАкадемическая гребляБаскетболБейсболБиатлонБобслейБоксВелошоссеВодное полоВолейболВольная борьбаГандболГольфГорнолыжный спортГреко-римская борьбаДзюдоКаратеКерлингКиберспортКонный спортКонькобежный спортЛегкая атлетикаЛыжный спортММАНастольный теннисОлимпиадаПаралимпиадаПарусный спортПлаваниеПляжный футболПрыжки в водуПрыжки с трамплинаРегбиСамбоСанный спортСинхронное плаваниеСкелетонСноубордСовременное пятиборьеСпортивная гимнастикаСтрельбаСумоТеннисТхэквондоТяжелая атлетикаУниверсиадаФехтованиеФигурное катаниеФормула-1ФристайлФутболФутбол американскийФутзалХоккейХоккей с мячомХудожественная гимнастикаШахматыШорт-трекЭкстремальныеЮношеские игры
Матч-центр: вчера сегодня завтра
25 января 2020 20:13ФутболШарафудинов Виктор

«Барселона» впервые проиграла под руководством Сетьена, уступив на выезде «Валенсии»

Каталонцы могут потерять первое место.

Матч 21-го тура чемпионата Испании «Валенсия» – «Барселона» завершился со счетом 2:0.

На 48-й минуте защитник гостей Жорди Альба направил мяч в свои ворота, а на 77-й после передачи Феррана Торреса отличился Макси Гомес.

Также стоит отметить, что на 12-й минуте пенальти в исполнении Гомеса парировал вратарь «Барселоны» Марк-Андре Тер Штеген.

Каталонский клуб пока еще занимает первое место в таблице с 43 очками, но у «Реала» столько же, а свой матч 21-го тура мадридцы проведут завтра 26 января в гостях у «Вальядолида».

Матч в Валенсии стал для «Барсы» третьим после увольнения Эрнесто Вальверде и назначения Кике Сетьена. В прошлом туре сине-гранатовые обыграли дома «Гранаду» (1:0), а в среду 22 января в 1/16 Кубка Испании одолели в гостях «Ибицу» (2:1).

«Валенсия» в турнирной таблице поднялась на пятое место. У «летучих мышей» 34 очка.

1 февраля «Валенсия» примет «Сельту». «Барселона» 2 февраля на своем поле сыграет с «Леванте».

Медаль совсем близко, но пока не дается. Российская эстафета – опять четвертая На этапе Кубка мира в Рупольдинге наши в мужской эстафете финишировали на 4-м месте – всего в 8 секундах от бронзовых призеров из Австрии. 18.01.2020 19:00 Биатлон Тигай Лев
Еще по теме:
Сборная Франции выиграла смешанную эстафету в Поклюке, россияне – четвертые Франция выиграла супермикст на этапе Кубка мира в Поклюке, Россия – 13-я Лариса Куклина: Остается неясным, что именно мешает команде показывать высокие результаты
Подколзин забил, но Толчинский его затмил. ЦСКА обыграл СКА в четвертый раз Обзор большого хоккейного вторника от «Советского спорта». 21.01.2020 22:30 Хоккей Домрачев Владислав
Фуркад не даст Бе понянчиться с сыном. В Рупольдинге француз снова опередил всех 5-й этап Кубка мира начался с победы в спринте Мартена Фуркада, который упрочил свое лидерство в общем зачете. Лучший из россиян Александр Логинов – 11-й. 16.01.2020 19:00 Биатлон Тигай Лев
Марат Балаев: В жизни было все, кроме тяжелых наркотиков Марат Балаев – уникальный случай для боевого спорта. В 37 лет дебютировал в смешанных единоборствах, а в 40 стал чемпионом ACB в полулегком весе. 21.01.2020 19:00 ММА Галимзянов Данил, Усачев Владислав
Еще по теме:
Кертис Блейдс: Отнесусь к дос Сантосу так, будто он владеет чемпионским поясом Джуниор дос Сантос: Блейдс - сильный боец с очень скучным стилем Абдулаев оспорит пояс чемпиона ACA в полусреднем весе на турнире ACA 106
Игроки НХЛ массово отказываются от Матча всех звезд В ближайшие дни в Сент-Луисе пройдет звездный уик-энд. Это событие уже ознаменовалось отказом участвовать в мероприятии ряда известных игроков. Они заранее оповестили организаторов и общественность о своем решении. 23.01.2020 09:00 Хоккей Трофименко Кирилл
Федерер спасся, Серена – нет. Итоги пятого дня Australian Open Сенсационный вылет Серены Уильямс, поражение Наоми Осаки, последний матч в карьере Каролины Возняцки и пятисетовый матч-триллер Роджера Федерера с Джоном Миллманом. 24.01.2020 19:30 Теннис Велиев Эмиль
Василевский на Мастер-шоу НХЛ постоял за всю Россию. Не хватило немного В Сент-Луисе состоялось Мастер-шоу. 25.01.2020 10:00 Хоккей Трофименко Кирилл
Видеообзоры матчей 24-го тура АПЛ «Советский спорт» собрал для вас видео всех голов и других ярких моментов матчей 24-го тура чемпионата Англии. 24.01.2020 00:00 Футбол
Денис Канаков о бое Макгрегор – Серроне: Больше похоже на спектакль, чем на бой Боец легкого дивизиона лиги AСA Денис Канаков прокомментировал победу ирландца Конора Макгрегора над американцем Дональдом Серроне. 19.01.2020 14:45 ММА Усачев Владислав
А мальчик-то в мужика вырос. Алиев – чемпион Европы Первая золотая медаль ЧЕ 2020 в Граце – у России! Ее обладателем стал 20-летний Дмитрий Алиев. Серебро завоевал другой наш фигурист Артур Даниелян. 24.01.2020 09:00 Фигурное катание Тигай Лев
Новости
00:56 Фигурное катание Сборная России на чемпионате Европы завоевала все золотые награды, а также 10 из 12 комплектов медал
00:35 Фигурное катание Еще один целиком русский пьедестал на ЧЕ: Косторная превзошла Щербакову, бронза – у Трусовой
00:13 Футбол «Монако» на своем поле проиграл «Страсбуру»
23:45 Футбол Кике Сетьен: Есть вещи, которые игроки не поняли, наверное, я плохо объяснял
23:26 Футбол Сергей Семак: Вопрос по Исламхану обсудим с руководством и примем решение
23:18 Фигурное катание Синицина и Кацалапов: Мы просто счастливы
22:56 Водное поло Женская сборная России в финале чемпионата Европы проиграла команде Испании
22:42 Футбол «Челси» вышел в 1/8 Кубка Англии, обыграв «Халл»
22:24 Футбол «Бавария» разгромила «Шальке», одержав пятую победу кряду и приблизившись к «Лейпцигу»
22:06 Футбол «Фиорентина» и «Дженоа» сыграли вничью, а Кришито не реализовал пенальти
22:05 Футбол Тульский «Арсенал» свел вничью спарринг с польской «Короной»
22:00 Футбол «Марсель» сыграл вничью с «Анже»
21:42 Футбол «Динамо» объявило о подписании контракта с Комличенко
21:27 Футбол «Крылья Советов» в спарринге обыграли чешский «Богемианс»
21:11 Футбол «Тоттенхэм» в Кубке Англии сыграл вничью с «Саутгемптоном», а «Вест Хэм» вылетел от «Вест Бромвича»
20:55 Хоккей «Адмирал» по буллитам выиграл в Риге у «Динамо», прервав серию из четырех поражений
20:43 Футбол Лидер бундеслиги «РБ Лейпциг» проиграл «Айнтрахту»
20:43 Хоккей «Локомотив» на выезде обыграл «Витязь», прервав серию из четырех поражений
20:13 Футбол «Барселона» впервые проиграла под руководством Сетьена, уступив на выезде «Валенсии»
19:56 Хоккей «Северсталь» в Минске выиграла у «Динамо»
Автомобиль провалился под лёд в Хабаровском крае
Напавшего на редакцию газеты в Ставрополе направили на принудительное лечение
Итоги недели: Принц отказался от титула, а чиновники Уфы не отказались от бортпитания
Из-за обломка иглы в организме новорожденной девочки тагильский роддом ждёт проверка
Всероссийский фестиваль студенческих театров пройдет в Таганроге
Фундамент будущих успехов. 280 регбистов приняли участие в фестивале ЦСКА
Министр спорта провел рабочую встречу c главами спортивных федераций России
«Ювентус» обыграл «Атлетико» в матче Лиги чемпионов
Почему нужно играть в регби? Александр Морозов – о популяризации игры в РФ
О редакции Политика конфиденциальности Реклама на сайте Правовая информация Вакансии
© 2020 sovsport.ru яндекс.метрика