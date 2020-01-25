Тульский «Арсенал» свел вничью спарринг с польской «Короной» «Оружейники» проводят первый сбор в Турции.

На первом тренировочном сборе зимнего межсезонья тульский «Арсенал» провел контрольный матч с польской «Короной». Игра завершилась вничью 1:1.

На 53-й минуте защитник польского клуба Михаэль Градавски срезал мяч в свои ворота после прострела Ткачева Сергея Ткачева, а 75-й «Корона» отыгралась стараниями серба Бояна Чечарича.

«Арсенал» занимает шестое место в РПЛ, набрав 25 очков в 19 турах.

«Корона» в чемпионате Польши после 20 игр занимает 14-е место, набрав 21 очко.

Завтра 26 января команда Игоря Черевченко проведет еще один спарринг против сербского клуба «Младост» из города Лучани.