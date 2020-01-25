Кике Сетьен: Есть вещи, которые игроки не поняли, наверное, я плохо объяснял

В матче 21-го тура чемпионата Испании «Барселона» впервые проиграла под руководством нового главного тренера Кике Сетьена, который 14 января был назначен вместо Эрнесто Вальверде. «Валенсия» на своем поле обыграла каталонцев со счетом 2:0.

«Думаю, в первом тайме мы сыграли откровенно плохо, – цитирует послематчевую пресс-конференцию Сетьена FourFourTwo. – Мы плохо располагались на поле, нам не хватало точности, умения выждать. Соперник создал 5-6 моментов в результате контратак.

Нам нужно многое переосмыслить из своего выступления в первом тайме. Есть вещи, которые игроки не поняли – возможно, я не объяснил их должным образом. Кое-что нам нужно понимать гораздо лучше.

Да, во втором тайме у нас было больше пространства, чтобы чаще идти вперед. У нас было четыре или пять шансов. Некоторые из них были действительно явными, и мы могли бы вернуться в игру, реализуй мы эти моменты. Но, к сожалению, забить мы не сумели, а соперник отличился снова в контратаке. После этого было очень тяжело».

В прошлом туре 19 января сине-гранатовые обыграли дома «Гранаду» (1:0) в дебютном матчей Сетьена, а в среду 22 января в 1/16 Кубка Испании одолели в гостях «Ибицу» (2:1).

В данный момент «Барселона» занимает первое место в примере, набрав 43 очка и опережая «Реал» по дополнительным показателям. Однако Королевский клуб станет единоличным лидером, если завтра 26 января наберет очки в выездной игре против «Вальядолида».