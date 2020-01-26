Спортивный психолог: Кокорин убежден, что он особенный Спортивный психолог Вадим Гущин назвал проблемы форварда «Зенита» Александра Кокорина.

– Кокорин убежден, что он особенный, убежден в том, что к нему все должны относиться иначе. Имеет ли он на это право? Жаловаться можно, но это же бизнес, к чему спекуляции? Я понимаю боль Александра и его трудности, но даже Станислав Черчесов говорил, что ему в «Сочи» будет лучше. Да, там нет такого пиара, такого числа фанатов. Но и нет такой конкуренции и ответственности. Если он не сломался в тюрьме, а сломается от перехода в сочинский клуб, значит у него большой футбольный талант, но нет психологической устойчивости, – приводит слова специалиста «РИА Новости».

Напомним, 21 января было официально объявлено об аренде 28-летнего нападающего в «Сочи» до конца текущего сезона.