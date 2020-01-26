«Антальяспор», за который играет Кудряшов, впервые с 4 октября выиграл матч чемпионата Турции Благодаря победе над «Денизлиспором» команда покинула зону вылета.

Матч 19-го тура чемпионата Турции «Денизлиспор» – «Антальяспор» завершился со счетом 0:3.

Голы на 26-й, 40-й и 57-й минутах забили соответственно македонец Адис Яхович, нигериец Пол Мукаиру и аргентинец Густаво Бланко.

32-летний защитник сборной России Федор Кудряшов отыграл за «Антальяспор» весь матч. Бывший игрок «Сочи» 6 января подписал контракт с турецким клубом до лета 2021 года и ранее уже успел сыграть за новую команду по одной игре в чемпионате и Кубке Турции.

«Антальяспор» не мог выиграть в турецкой суперлиги с тех пор, как 4 октября победил на выезде «Фенербахче» (1:0). В 11 следующих турах команда из курортного города набрала лишь три очка, три раза сыграв вничью и потерпев восемь поражений.

За это время «Антальяспор» дважды успел сменить тренера. 15 ноября Бюлента Коркмаза сменил хорват Степан Томас, а тот в свою очередь 4 января сдал дела Тамеру Туне.

Набрав 17 очков, «Антальяспор» покинул зону вылета, переместившись с 16-го места на 15-е.

«Денизлиспор» после 19 туров находится на 12-м месте с 22 очками.

«Антальяспор» следующий матч чемпионата проведет 1 февраля – на своем поле против «Коньяспора».

23 января к клубу, за который выступает Кудряшов, присоединился Лукас Подольски, но на матч в Денезли бывшего форварда сборной Германии даже не заявили.