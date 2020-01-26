Скончался бывший форвард сборной Голландии Ренсенбринк Знаменитый футболист страдал от мышечной атрофии.

Официальный сайт Королевский футбольного союза Нидерландов сообщил о том, что вчера 25 января на 72-м жизни скончался выдающийся футболист Роб Ренсенбринк, звезда сборной Голландии 70-х годов прошлого века. Причина смерти – прогрессирующая мышечная атрофия.

Ренсенбринк дважды становился серебряным призером чемпионатов мира в 1974 и 1978 голах. Всего за сборную Голландии он сыграл 46 матчей, забив 14 мячей.

На клубном уровне нападающий прославился, выступая за бельгийский «Андерлехт» с 1971 по 1980 годы. В 260 матчах чемпионата Бельгии он забил 141 гол, а также по два раза помог команде из Брюсселя выиграть Кубок обладателей кубков и Суперкубок УЕФА. В 2008 году «Андерлехт» признал Ренсенбринка лучшим иностранным игроком в истории клуба.

Также на его счету выступления за голландский клуб ДВС, бельгийский «Брюгге», американский «Портленд Тимберс» и французскую «Тулузу».