Тульский «Арсенал» в спарринге сыграл вничью с «Младостью», ведя 2:0 по ходу матча Команда Черевченко проводит первый зимний сбор в Турции.

На тренировочном сборе в Турции тульский «Арсенал» провел второй спарринг за два дня, сыграв вничью 2:2 с сербским клубом «Младость».

После первого тайма команда Игоря Черевченко вела 2:0. На 22-й минуте отличился Сергей Ткачев, а на 39-й Эванс Кангва реализовал 11-метровый, назначенный за фол против белорусского новичка «оружейников» Валерия Громыко.

После перерыва сербы отыгрались. Дубль оформил Милан Бойович, забив свои голы на 53-й и 67-й минутах.

Вчера 25 января «Арсенал» сыграл вничью 1:1 с польской «Короной».

Тульская команда занимает в РПЛ шестое место, набрав 25 очков в 19 турах. «Младость» идет в чемпионате Сербии на девятой позиции, набрав 25 очков в 20 играх.

Контрольный матч

«Арсенал» (Тула, Россия) – «Младость» (Лучани, Сербия) – 2:2 (2:0)

Голы: Ткачев, 22, Э.Кангва, 39 (с пенальти) – Бойович, 53, 67

«Арсенал»: Герасимов, Беляев, Бауэр, Григалава, Альварес, Пантелеев, Э. Кангва, К. Кангва, Ткачев, Громыко, Луценко. Второй тайм: Мухин, К. Комбаров, Хагуш, Сокол, Володько, Ломовицкий, Берхамов, Ивакин, Лесовой, Аджоев, Минаев.