Источник: Кавани прошел медосмотр в «Атлетико» Форвард «Пари Сен-Жермен» близок к переходу в мадридский клуб.

По сведениям Foot Mercato, уругвайский нападающий Эдинсон Кавани уже прошел медосмотр с целью перехода в мадридский «Атлетико». При этом отмечается, что клубы из столиц Испании и Франции до сих пор не пришли к соглашению по поводу трансфера.

«Пари Сен-Жермен» планировал получить за 32-летнего уругвайского бомбардира около 30 миллионов евро, но все идет к тому, что парижане выручат лишь 15 млн. Причина в том, что контракт Эдинсона истекает 30 июня, и летом он может покинуть команду бесплатно.

Вчера главный тренер «ПСЖ» Томас Тухель заявил, что Кавани не примет участия в воскресном выездном матче 21-го тура против «Лилля».

Ранее сообщалось об интересе к уругвайскому нападающего со стороны «Манчестер Юнайтед» и «Челси».

Кавани перешел в «ПСЖ» из «Наполи» в июле 2013 года за 64,5 млн евро. В нынешнем сезоне уругваец провел за клуб 14 матчей во всех турнирах, забил пять голов и сделал одну результативную передачу.