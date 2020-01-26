Виктор Гончаренко: Качественно поработали над многими аспектами - Советский спорт
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26 января 2020 19:58Футбол

Виктор Гончаренко: Качественно поработали над многими аспектами

Главный тренер ЦСКА Виктор Гончаренко подвел итоги первого тренировочного сбора в Кампоаморе (Испания).

– Ребята знают, что предстоит делать, и были готовы к этому. Сначала втягивались после отпуска, но потом качественно поработали над многими аспектами, не только над физической подготовкой, но и над атакой, обороной, стандартными положениями. Движение вперед есть, важно понимать, что эти матчи подготовительные, и в первую очередь для игры с «Уралом», – передает слова Гончаренко пресс-служба армейцев.

Добавим, что во время сборов московская команда провела два товарищеских матча. В первой в контрольной встрече армейцы обыграли ирландский «Дандолк» (2:0), а во второй оказались сильнее австрийского ЛАСКа (2:1).

Следующий тренировочный сбор в испанской Кампоаморе ЦСКА проведет с 29 января по 9 февраля. Во время второго зимнего сбора армейцы проведут контрольные матчи против «Сваровски Тироль» (1 февраля), «Норшелланна» (5 февраля) и «Одда» (8 февраля).

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