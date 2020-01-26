СМИ: «Химки» договорились о назначении Юрана Такой информацией располагает «Чемпионат».

Экс-форвард московского «Спартака» Сергей Юран будет работать с «Химками» в качестве главного тренера.

Согласно источнику, стороны близки с заключению контракта, о чем станет известно в ближайшее время.

Таким образом, 50-летний Юран займет место Андрея Талалаева, который ранее разорвал контракт с клубом.

На данный момент «Химки» занимают 3-е место в таблице ФНЛ, набрав 50 очков.