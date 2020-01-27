Маринато Гилерме – о первом матче после травмы: Очень скучал по футболу - Советский спорт
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27 января 2020 09:03ФутболЛипкин Антон

Маринато Гилерме – о первом матче после травмы: Очень скучал по футболу

Вратарь «Локомотива» провел первый тайм в контрольном матче с «Чонбук Моторс».

Голкипер «Локомотива» Маринато Гилерме рассказал об эмоциях после контрольного матча с «Чонбук Моторс» (1:1), который стал для него первым в новом году.

«Эмоций много, – приводит слова 34-летнего вратаря сборной России официальный сайт клуба. – Это не просто первый матч года – я не играл почти два месяца, очень скучал по футболу.

Результат – не главное, главное – вернуться на поле и получить удовольствие. Мы проведем на сборах еще много времени. Нужно многое исправить и вернуть игровые кондиции на наш уровень».

Напомним, из-за травмы Гилерме пропустил три последних матча «Локомотива» в 2019 году. В игре с «Чонбук Моторс» голкипер провел на поле первый тайм и не пропустил ни одного гола.

«Локомотив» завершил первый сбор в Испании и после нескольких дней отдыха продолжит подготовку к возобновлению сезона в Катаре, где сыграет на турнире с участием «Ростова», «Спартака» и «Партизана».

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